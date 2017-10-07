На мітингах за Навального у Росії затримують учасників

Російська поліція затримує учасників мітингів на підтримку участі у виборах президента опозиційного політика Олексія Навального у Якутську, Самарі, Іжевську та Южно-Сахалінську, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

На площі Кірова у Самарі, як зазначається, затримано щонайменше 5 осіб, а трьох організаторів акції затримали ще по дорозі на подію.

Нині під стінами поліцейського відділу, куди привезли затриманих, збираються активісти.

Прибічники Навального у Якутську також заявляють про затримання. Регіональний менеджер кампанії опозиціонера по Уралу, Сибіру і Далекому Сходу Олег Снов написав на своїй сторінці у Twitter, що в поліцію доставили 5-6 активістів і координатора місцевого штабу.

Окрім того, були повідомлення про затримання кількох активістів у Саратові та Іжевську.

У Росії розпочалися акції з вимогою дозволити опозиціонерові Олексію Навальному брати участь у президентських виборах наступного року, які заплановані у 80 російських містах.

Акції прибічників Навального Їх присвятили 65-му дню народження тамтешнього президента Володимира Путіна. Багато заходів змоги узгодити із місцевою владою. Зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі всі заявки на проведення мітингів відхилили.

Між тим, акція у Москві все одно почалася на Пушкінській площі.

Сам політик і керівник його передвиборчого штабу перебувають під адміністративним арештом на 20 діб. Їх звинувачують у закликах до участі у неузгоджених мітингах.