МЗС Угорщини: Київ зможе розраховувати на підтримку Будапешта лише в разі повернення прав меншинам

Міністерство закордонних справ Угорщини заявляє, що Україна зможе розраховувати на відновлення підтримки з боку Будапешта лише у разі, якщо поверне меншинам відібрані права.

«В Україні угорці перебувають у меншості, але вони не самотні. Уряд Угорщини виступить разом із ними з усією повнотою своїх повноважень; відбирання від меншин досі здобутих прав є неприйнятним», – мовиться у заяві МЗС Угорщини у зв’язку з приїздом голови МЗС Петера Сійярто на Закарпаття 9 жовтня.

Як повідомив представник МЗС Угорщини Тамаш Менцер, 9 жовтня по дорозі з Варшави до Будапешта керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на кілька годин приїде до Ужгорода, щоб у перебігу особистих зустрічей із головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем і керівництвом Товариства угорської культури на Закарпатті (ТУКЗ-KMKSZ) узгодити позиції сторін щодо закону України «Про освіту».

За словами Менцера, на нараді сторони обговорять зроблені угорською владою кроки, а також вестимуть мову про те, які рішення ще може ухвалити Будапешт для захисту інтересів українських угорців.

Тамаш Менцер нагадав, що Петер Сійярто неодноразово називав закон, ухвалений Верховною Радою України минулого місяця, «ганебним і неприйнятним» з огляду на мовно-освітні потреби 150-тисячної угорської нацменшини в Україні.

Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував угорському колезі Петерові Сійярто під час поїздки до Закарпатської області обговорити положення закону України про освіту разом з угорською громадою. «Дізнався про плани угорського колеги відвідати Закарпаття. Поновлюю пропозицію поїхати разом, вислухати угорську громаду та розпочати предметний діалог», – написав голова МЗС України у Twitter.

Угорщина однією з перших розкритикувала ухвалений закон України «Про освіту» від 5 вересня і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Серед найбільших критиків Києва також були Росія, Румунія, Польща. Свої застереження щодо освіти нацменшин висловили Болгарія, Греція і Молдова. Розкритикував закон і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

У Києві заяви угорських представників назвали істеричними. Як дипломатичний демарш із Будапешта до Києва на консультації відкликали посла України Любов Непоп.

Водночас українська влада зробила низку кроків для роз’яснення положень чинного закону, зокрема його мовної статті стосовно нацменшин, закордонним партнерам. Паралельно з цим закон відіслали на експертизу Венеційської комісії.

Міністр освіти України Лілія Гриневич у своїх публічних виступах категорично заперечує тезу про те, нібито закон звужує права нацменшин. За її словами, мовою нацменшин збережеться викладання певних предметів, однак пріоритетним напрямком у школі, згідно з новими освітніми реформами, є викладання державною мовою.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту».