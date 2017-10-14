Звільнений із полону «групи Хаккані» канадець заявляє про зґвалтування бойовиками його дружини і вбивство дитини

Канадсько-американське подружжя та троє їхніх дітей, які були звільнені з п’ятирічного полону талібів, повернулись додому в Торонто ввечері 13 жовтня.

Американка Кейтлан Коулмен та її чоловік-канадець Джошуа Бойл були викрадені екстремістською «групою Хаккані» під час походу в гори в Афганістані 2012-го року. Як раніше повідомлялося, Коулмен була вагітна, її діти народилися в полоні.

Як заявив Бойл журналістам після прибуття в аеропорт Торонто, бойовики зґвалтували його дружину і вбили маленьку дочку. Він закликав владу Афганістану притягнути їх до відповідальності.

Кейтлан Коулмен у прес-конференції участі не брала.

Канадсько-американське подружжя і троє їхніх дітей були звільнені на території Пакистану в результаті операції пакистанської армії. У заяві армії Пакистану від 12 жовтня йдеться, що сім’я була врятована 11 жовтня під час операції в північно-західному племінному районі Куррам біля афганського кордону після того, як військові отримали інформацію від офіційних осіб США.

За даними США, нині у заручниках все ще перебуває декілька американських громадян. Зокрема, йдеться про 60-річного Кевіна Кінга, викладача Американського університету в Кабулі, та Пола Овербі, що зник на Сході Афганістану 2014-го року.