Україна майже заповнила сховища газу до планових показників – дані «Укртрансгазу»

Станом на середину жовтня Україна майже досягла показників заповненості підземних сховищ газу (ПСГ), які планувало мати на початок опалювального сезону міністерство енергетики і вугільної промисловості. Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 14 жовтня сягнули 16 мільярдів 771 мільйона кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз».

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв про плани нагромадження на 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017–2018 років.

При підготовці до минулого опалювального періоду профільне міністерство також наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо. У результаті, в опалювальний сезон 2016–2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.

Про початок опалювального сезону 16 жовтня заявив минулого тижня міський голова Києва Віталій Кличко. Також кілька днів тому опалення житлових будинків розпочали комунальні служби Житомира. За багаторічними стандартами опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів.