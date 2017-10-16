Штаб: на Донбасі бойовики 12 разів порушили перемир’я, найбільше обстрілів – на донецькому напрямку

У штабі АТО заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші, найбільше обстрілів зафіксували на донецькому напрямку.

Як повідомляє прес-центр штабу, бойовики з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки і шахти Бутівка.

«Неподалік Артемового проросійські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри. Крім того, близько 14:00 і майже упродовж години противник бив з міномету у районі Артемового, де взагалі немає укріплень української армії», – йдеться у повідомленні.

На приморському напрямку, за даними штабу, з протитанкового гранатомету бойовики обстріляли позиції військових біля Старогнатівки.

У штабі зазначають, що на більшість провокацій сепаратистів українські військові відповідали вогнем із піхотного озброєння, не забороненого мінськими домовленостями.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби застосовували танки, міномети, озброєння БМП, різні види гранатометів і стрілецької зброї. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби вісім разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.