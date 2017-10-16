Сирія: у Рацці тривають бої між курдсько-арабськими загонами та ісламістами

У сирійському місті Ракка 16 жовтня тривають запеклі бої між курдсько-арабськими загонами, які ведуть наступ, і джигадистами угрупування «Ісламська держава».

Раніше, згідно з домовленостями між воюючими сторонами, були створені умови для виходу з міста близько трьох тисяч жителів. Разом з ними Ракку залишили 270 бойовиків і члени їхніх родин.

У місті, за повідомленнями, залишилися близько 300 бойовиків-іноземців.

Угруповання «Ісламська держава» захопило Ракку у січні 2014 року. Незабаром це місто оголосили столицею «ісламського халіфату».

У червні 2017 року у Ракку вступили курдсько-арабські загони, підтримувані міжнародною коаліцією під проводом США. Наразі під контролем цих загонів перебуває майже 90% міста.

Про те, що операція у Сирії завершується, заявив увечері 16 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі у Москві з міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом.

Втрата ісламістами Ракки, яку вони вважають своєю «столицею», завдасть серйозного удару по екстремістському угрупованню, що захопило значні території в Сирії і сусідньому Іраку в результаті жорстокої боротьби проти урядових сил в 2014 році.