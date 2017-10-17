МВС: унаслідок сутичок в центрі Києва постраждали дві людини

Унаслідок сутичок на вулиці Грушевського в Києві постраждали дві людини.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, постраждав учасник мітингу, йому надали медичну допомогу без госпіталізації.

За даними МВС, також поліцейський отримав травму голови – зараз медики надають йому необхідну допомогу.

Між учасниками мітингу і силовиками сталися сутички. Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі Верховної Ради.

За даними кореспондента Радіо Свобода, у результаті сутичок постраждали три людини, серед яких один правоохоронець.

Проте активісти встановили кілька наметів.

Сьогодні кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.