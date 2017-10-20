Штаб: на Донбасі з боку бойовиків було 9 випадків порушення перемир’я

У штабі АТО заявляють, що сьогодні ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишалась напруженою, з боку бойовиків зафіксовані 9 випадків порушення режиму тиші.

Як повідомляє прес-центр штабу, внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.

За даними штабу, найбільше обстрілів було поблизу Авдіївки, там бойовики застосовували гранатомети, озброєння БПМ та стрілецьку зброю.

«Там само, близько 16 години ворог випустив 12 мін калібру 120 міліметрів. Також сьогодні під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили укріплення сил АТО біля шахти Бутівка, Верхньоторецького, Кам’янки», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби обстріляли 14 населених пунктів. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби дев'ять разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.