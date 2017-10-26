Прибуття в Україну Чийгоза та Умерова відкладається на 27 жовтня – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров заявив, що прибуття в Україну звільнених політв’язнів Артема Чийгоза та Ільмі Умерова відкладається на один день. Про це він написав у Facebook.

«Про точний час проведення прес-конференції 27 жовтня 2017 року, як і причину перенесення прильоту Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до Києва, буде повідомлено сьогодні до 21.00. Просимо з розумінням поставитися до непередбачуваних, але вкрай важливих обставин, що змусили організаторів внести термінові зміни щодо раніше оголошеного заходу», – зазначив він.

Раніше планувалось, що Чийгоз і Умеров прибудуть в аеропорт «Бориспіль» ввечері 26 жовтня.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів за участі Туреччини й України», – написав журналіст у фейсбуці.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Президент України Петро Порошенко вже дякував президентові Туреччини Реджепові Тайїпу Ердоганові за його зусилля у звільненні лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Звільнення Чийгоза й Умерова також привітали в Європейському союзі, закликавши при цьому Москву негайно звільнити і всіх інших громадян України, так само незаконно затриманих і в Росії, і в анексованому нею українському Криму.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умерова звинувачували у публічних закликах до сепаратизму з погляду Росії. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному перекладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, який перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму підтвердив вирок ще одному з лідерів кримськотатарського руху Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень», що, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів: з одного боку – прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.