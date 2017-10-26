Криворізька ТВК не змогла оскаржити поновлення п’ятьох депутатів міськради

Суд у Дніпрі залишив без задоволення апеляційну скаргу Криворізької ТВК на рішення суду першої інстанції, який скасував постанову щодо відкликання п’ятьох депутатів міськради. Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд Дніпропетровської області.

У тексті рішення суду, отриманому Радіо Свобода, зокрема, йдеться про те, що ТВК не виконала своїх обов’язків щодо організації перевірки підписів виборців за відкликання депутатів.

«Факт здійснення виборчою комісією таких перевірок документально не зафіксовано та не підтверджено належними і допустимими доказами», – йдеться, зокрема, у рішенні суду. Суд також вказав на те, що зникнення оригіналів підписних листів взагалі позбавило можливості відповідні органи здійснити такі перевірки.

Як повідомили Радіо Свобода у четвер в міській ТВК, наразі територіальна виборча комісія готує касаційну скаргу на це рішення до Вищого адміністративного суду України.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода член комісії Олександр Буян, у ТВК вважають ухвали судів першої та апеляційної інстанцій необґрунтованими. Зокрема, вони не згодні з формулюванням про те, що постанова про відкликання депутатів була затверджена «передчасно» і що ТВК «не залучала» до перевірки підписів виборців поліцію та держреєстр виборців.

11 липня Дзержинський районний суд у Кривому Розі скасував постанови ТВК щодо відкликання 5 депутатів міської ради, обраних від ВО «Батьківщина» та «Радикальної партії Олега Ляшка» – Ольги Бабенко, Геннадія Черствого, Дмитра Антонова, Олександра Костирі, Михайла Бабалича.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» та «Радикальної партії Олега Ляшка». За словами активістів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, зникли аркуші з підписами виборців.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами.