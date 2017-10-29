На Кубі назвали «політичними маніпуляціями» заяви США про «акустичні атаки» на дипломатів

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес відкинув заяви США щодо таємничих хвороб американських дипломатів у Гавані. Як заявив він 28 жовтня, заяви Вашингтона про «акустичні атаки» проти цих дипломатів є «політичними маніпуляціями», що мають на меті підірвати відносини між двома країнами.

Як сказав Родрігес, виступаючи у Вашингтоні в перебігу візиту до США перед кубинцями, що живуть у цій країні, «неприйнятне і аморальне» те, що політичні розбіжності між Гаваною і Вашингтоном можуть привести до кроків, що вплинуть на громадян обох країн.

У США не звинувачували прямо владу Куби в улаштуванні невідомого впливу, що відобразився на здоров’ї частини дипломатичних працівників США на Кубі, але заявляли про відповідальність за це кубинської влади, що має обов’язок захищати іноземних дипломатів. Гавана відкидає будь-яку свою вину.

У США висловлювали підозри, що такий вплив здійснював якийсь таємний акустичний пристрій.

Інциденти почалися ще в листопаді 2016 року, відтоді працівники дипломатичної місії США на Кубі почали скаржитися на дивні симптоми й погіршення самопочуття, що, за їхніми словами, іноді супроводжувалося незвичними звуками. Наприкінці вересня цього року США відкликали з Куби понад половину свого персоналу і видворили з Вашингтона 15 кубинських дипломатів.