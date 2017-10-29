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29 Жовтень 2017, Київ 11:39
Новини | Міжнародні

На Кубі назвали «політичними маніпуляціями» заяви США про «акустичні атаки» на дипломатів

Посольство США на Кубі після оголошення про відкликання дипломатів, Гавана, 29 вересня 2017 року

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес відкинув заяви США щодо таємничих хвороб американських дипломатів у Гавані. Як заявив він 28 жовтня, заяви Вашингтона про «акустичні атаки» проти цих дипломатів є «політичними маніпуляціями», що мають на меті підірвати відносини між двома країнами.

Як сказав Родрігес, виступаючи у Вашингтоні в перебігу візиту до США перед кубинцями, що живуть у цій країні, «неприйнятне і аморальне» те, що політичні розбіжності між Гаваною і Вашингтоном можуть привести до кроків, що вплинуть на громадян обох країн.

У США не звинувачували прямо владу Куби в улаштуванні невідомого впливу, що відобразився на здоров’ї частини дипломатичних працівників США на Кубі, але заявляли про відповідальність за це кубинської влади, що має обов’язок захищати іноземних дипломатів. Гавана відкидає будь-яку свою вину.

У США висловлювали підозри, що такий вплив здійснював якийсь таємний акустичний пристрій.

Інциденти почалися ще в листопаді 2016 року, відтоді працівники дипломатичної місії США на Кубі почали скаржитися на дивні симптоми й погіршення самопочуття, що, за їхніми словами, іноді супроводжувалося незвичними звуками. Наприкінці вересня цього року США відкликали з Куби понад половину свого персоналу і видворили з Вашингтона 15 кубинських дипломатів.

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