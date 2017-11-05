Штаб: бойовики стріляли 9 разів, поранені двоє військовослужбовців

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години неділі 9 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, унаслідок бойових дій поранень зазнали двоє українських військовослужбовців.

Згідно з повідомленням прес-центру штабу АТО, один військовий ЗСУ був поранений в результаті протистояння української армії з бойовиками на маріупольському напрямку, зокрема біля Водяного і Талаківки. Ще один – на луганському напрямку, де бойовики у неділю обстріляли території біля Новотошківки, Кримського та Нижньотеплого.

«Неподалік Донецька, близько 15-ї години проросійські найманці випустили щонайменше 10 снарядів з реактивної пускової установки у районі Опитного. А по наших опорних пунктах біля Авдіївки і Пісків загарбники били із 120-міліметрових мінометів», – повідомили у штабі.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 25 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків, в результаті чого бойової травми зазнав один військовий.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 60 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона 15 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.