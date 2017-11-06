Розгляд апеляції на арешт казахстанської журналістки перенесли, бо її не привезли у суд

Апеляційний суд Київської області переніс розгляд скарги адвокатів на тимчасовий арешт казахстанської журналістки Жанари Ахмет, затриманої на Київщині 21 жовтня.

Наступне засідання у справі відбудеться 8 листопада о 15:00.

Про перенесення засідання попросив захист журналістки через те, що прокуратура Київської області не доставила Жанару Ахмет в зал судового засідання.

Суд повідомив, що прокуратура не вказала причини того, чому журналістку не привезли.

2 листопада Шевченківський райсуд Києва, розглядаючи клопотання Генпрокуратури України щодо екстрадиції журналістки, відмовився звільнити її на поруки народного депутата Світлани Заліщук і голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка.

Суд постановив помістити журналістку під екстрадиційний арешт на 60 діб. У цей час органи прокуратури будуть вивчати запит Казахстану, що вимагає видачі журналістки.

Захист планує оскаржити і рішення про екстрадиційний арешт. Як повідомив Грищенко, Шевченківський суд оголосив лише резолютивну частину рішення, тому поки що невідомо, чим воно мотивоване.

Повний текст рішення, за словами Грищенка, суд має оголосити 7 листопада о 16:00.

Журналістка була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області. Як повідомляв адвокат, журналістка оголошена у розшук Казахстаном за статтею про шахрайство.

За словами Грищенка, у жінки є малолітній син, який зараз під опікою знайомих, бо рідних в Україні у журналістки немає.

Жанара Ахмет прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Вона називає політично мотивованим переслідування її в Казахстані.

Жанара Ахмет публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.

Справа Жанари Ахмет є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. 14 жовтня стало відомо про затримання азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі). Згодом і Охунжонова, і Гусейнова суд звільнив з-під варти.