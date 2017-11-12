У Мар’їнському районі на розтяжці підірвався житель Донецька – поліція

У Мар’їнському районі на розтяжці підірвався житель підконтрольного бойовикам Донецька, повідомляє поліція Донецької області.

«Повідомлення до Мар’їнського відділення поліції надійшло вчора зранку від місцевих мешканців, які близько 3-ї ночі спочатку почули вибух, а на ранок побачили тіло невідомого. Було встановлено, що вибух пролунав в безпосередній близькості до позицій бойовиків», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що встановили особу загиблого, це житель Донецька 1959 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують, за яких обставин чоловік потрапив на вказану територію.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею «теракт».

У серпні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про загибель цього року на Донбасі 27 і поранення 62 людей внаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.