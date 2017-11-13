З’їзд суддів обрав Городовенка суддею КСУ за своєю квотою

У Києві XIV позачерговий з'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду України за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.

У голосуванні взяли участь 283 делегати. 186 із них підтримали Городовенка. Загалом на посаду судді КСУ претендували шість кандидатів.

Городовенко подякував делегатам за підтримку і пообіцяв докласти всіх зусиль на посаді судді Конституційного суду, щоб не підвести суддівський корпус, який висловив йому довіру.

Згідно з інформацією на порталі «Судова влада України», Городовенко народився 22 лютого 1968 року в Мелітополі Запорізької області. З 1993 до 2003 року працював суддею Мелітопольського міського суду Запорізької області. З 2002-го він очолював Мелітопольський районний суд, а в 2004-му був призначений головою Мелітопольського міськрайонного суду. З 2005 року займає посаду голови Апеляційного суду Запорізької області.

«Судова влада» зазначає, що Городовенко є представником України в Консультативній раді європейських суддів Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі.

До складу КСУ входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада і з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду.

Відповідно до чинного законодавства, Конституційний суд України – це орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції законів і здійснює офіційне тлумачення Конституції України.