Поліція порушила справу через інцидент з угорським прапором у Берегові – ОДА

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій учасників ходи в Берегові, які 12 листопада зняли прапор Угорщини з будівлі міської ради, повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

«Провадження відкрите за статтею 296 Кримінального кодексу «хуліганство» (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Зараз поліція встановлює всіх осіб, що брали участь у провокації, тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

У Берегові, де угорці становлять найбільшу частку мешканців за національністю – майже половину, група представників націоналістичних організацій зняла 12 листопада з будівлі міської ради державний прапор Угорщини, що вже багато років за рішенням місцевої влади висить там біля прапора України і поруч із прапором ЄС і самого міста. За повідомленнями, поліція перешкодила спробі спалити його.

Українські посадовці на Закарпатті засудили дії представників націоналістичних організацій, зокрема голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль назвав подію провокацією і ксенофобською акцією.

13 листопада міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив, що через інцидент, що стався в Берегові, посла України викликали до МЗС Угорщини. У зв’язку з цим, сказав Сійярто, він закликав українську владу стримувати націоналістичні прояви цих організацій.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачає поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини і заявив, що через це буде блокувати всі євроінтеграційні ініціативи щодо України і домагатися тиску на Київ із боку ЄС. У Києві відкинули звинувачення в порушенні прав меншин, із якими, крім Угорщини, виступили ще кілька сусідніх із Україною держав.