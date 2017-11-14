Рада розпочала розгляд питань держбюджету

Верховна Рада розпочала розгляд питань державного бюджету.

Сьогодні депутати розглядають законопроект про держбюджет на 2018 у першому читанні.

Перед цим у ході вечірнього засідання Ради депутати схвалили у другому читанні законопроект про підвищення якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень.

Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, а річне зростання реального ВВП очікується на рівні 3%.

Крім того, відповідно до проекту держбюджету, з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30,1 гривні за долар США.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.