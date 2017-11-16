Верховна Рада знову не змогла позбавити повноважень депутатів, які самі відмовилися від мандата

Верховна Рада України вже втретє за день не змогла підтримати постанови про дострокове припинення повноважень двох народних депутатів, які самі вирішили відмовитися від своїх мандатів.

Ідеться про Альону Бабак (фракція «Самопомочі») і В’ячеслава Константіновського (позафракційного).

Під кінець сесійного дня за постанову щодо Бабак проголосували лише 164 депутати, щодо Константіновського – 181.

Так само були невдалі два попередні голосування щодо цих постанов раніше 16 листопада.

Бабак обрана до парламенту під № 8 списку партії «Самопоміч». У політичній силі ще 11 березня повідомляли, що Бабак вирішила скласти свої депутатські повноваження у зв’язку з сімейними обставинами.

Константіновського обрали до Верховної Ради у 220-му окрузі (Київ). Спочатку він входив до фракції партії «Народний фронт», але в червні 2015 року вийшов із її складу. 13 липня 2017-го Константіновський повідомив, що написав заяву про відмову від мандата. Депутат-підприємець пояснював своє рішення тим, що «справжнім політиком так і не став».