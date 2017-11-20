Росія: 3 затриманих на акції 26 березня у Москві подали скарги в ЄСПЛ

Юристи правозахисного центру «Меморіал» подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) скарги трьох затриманих на акції проти корупції 26 березня у столиці Росії Москві, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Заявники вважають, що російська влада порушила кілька статей Європейської конвенції з прав людини, зокрема – про право на свободу й особисту недоторканність, справедливий судовий розгляд і на свободу вираження поглядів.

У скарзі наголошується, що затримані провели довгий час в автозаку. У двох із них у протоколі було неправильно вказано час доправлення до відділу поліції. При розгляді справ у суді відмовилися викликати співробітників поліції як свідків. Всі троє були оштрафовані на 15 тисяч рублів.

Тиждень тому ЄСПЛ прийняв першу скаргу на арешт після акції 26 березня, подану координатором штабу Навального в Казані Ельвірою Дмитрієвої. Суд визнав її винною в організації несанкціонованої акції і відправив під адміністративний арешт.

26 березня у десятках міст Росії пройшли антикорупційні акції протесту. По всій країні були затримані до півтори тисячі людей. В ЄСПЛ зі скаргами на дії поліції звернулися вже десятки росіян, серед них учасники мітингів у Сочі, Казані й Москві. Опозиціонер Олексій Навальний раніше обіцяв через ЄСПЛ домогтися компенсацій для всіх незаконно затриманих на акціях протесту 26 березня.