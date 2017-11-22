СБУ: проти Клименка порушили справу за підозрою в держзраді

Служба безпеки України повідомляє, що на підставі зібраних нею матеріалів Головна військова прокуратура розпочала ще одне кримінальне провадження проти колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка – за статтею про державну зраду.

Як повідомляє СБУ, справу проти екс-урядовця часів президентства Віктора Януковича відкрили 17 листопада.

«Правоохоронці отримали додаткові матеріали, що колишній посадовець під час перебування на посаді своїми діями свідомо завдавав шкоди економічній та інформаційній безпеці України, суверенітету, територіальній цілісності й недоторканості нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статі передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше у військовій прокуратурі повідомляли, що Клименко підозрюється в участі в ініційованій екс-президентом Віктором Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.

Колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко називав справи проти нього «придуманими». Екс-урядовець нині переховується поза межами України.