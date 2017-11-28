Казахстан обговорив з Китаєм «часті ​скарги​ етнічних казахів​»​ у китайській провінції

Заступник міністра закордонних справ Казахстану Акилбек Камалдінов обговорив з послом Китаю в Астані Чжаном Ханьхуеєм «часті скарги етнічних казахів щодо проблем, з якими вони стикаються в Китаї», повідомили в МЗС Казахстану.

Згідно з релізом відомства, перемовини відбулися 27 листопада. Проблеми етнічних казахів у Китаї обговорили також представники консульських служб МЗС Казахстану та китайського посольства.

У казахському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що аналогічні питання 9 листопада обговорювали казахські дипломати в Пекіні з представникам Міністерства закордонних справ Китаю.

У МЗС Казахстану зазначили, що проблеми казахської діаспори в Китаї обговорять також під час запланованого на грудень візиту Камалдінова до Пекіну.

У північнозахідній китайській провінції Сіньцзян, яка межує з Казахстаном, мешкає близько 1,5 мільйона етнічних казахів. В останні місяці вони заявляють про «підвищену увагу» та тиск з боку місцевої влади.