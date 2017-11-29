Підозрюваний у нападі на магазин разом із сином Попова перебуватиме під домашнім арештом – суд

Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному хлопцеві, якого разом із сином народного депутата України Ігоря Попова Богданом підозрююють у розбійному нападі на магазин у столиці України.
Представники прокуратури просили суд про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців.
Раніше такий же запобіжний захід суд обрав і для сина депутата.
28 листопада прокуратура повідомила двом підліткам про підозру в «розбої».
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