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29 Листопад 2017, Київ 21:46
Новини | Події

Підозрюваний у нападі на магазин разом із сином Попова перебуватиме під домашнім арештом – суд

Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному хлопцеві, якого разом із сином народного депутата України Ігоря Попова Богданом підозрююють у розбійному нападі на магазин у столиці України.

Представники прокуратури просили суд про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців.

Раніше такий же запобіжний захід суд обрав і для сина депутата.

28 листопада прокуратура повідомила двом підліткам про підозру в «розбої».

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