Суд дозволив заочне засудження російського депутата Затуліна – ГПУ

Суд у Києві дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо першого заступника голови комітету Державної думи Росії у справах СНД і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна, підозрюваного в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомляє Генпрокуратура.

За даними відомства, таке рішення 1 грудня ухвалив Печерський райсуд Києва. «Після проведення необхідних слідчих й інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно Затуліна передадуть до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження)», – йдеться в повідомленні.

У ГПУ додали, що Головна військова прокуратура від 20 жовтня 2015 року проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Затуліна. Його підозрюють у «вчиненні в період лютого – березня 2014 року кримінальних правопорушень, пов’язаних із посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України, плануванням, підготовкою, розв’язуванням і веденням агресивної війни».

12 вересня Затуліна оголосили в державний розшук, пізніше суд дав дозвіл на його затримання і доставку в суд для розгляду клопотання про арешт.

Восени 2016 року суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо іншого підозрюваного у цій справі – радника президента Росії Сергія Глазьєва.

У серпні 2016-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про оголошення підозри 20 російським посадовцям, які, за даними слідства, причетні до скоєння злочинів проти України. У Генпрокуратурі, зокрема, оприлюднили ймовірно записи телефонних розмов радника президента Росії Сергія Глазьєва (одного з фігурантів списку ГПУ) і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна, на яких вони обговорюють сценарії дестабілізації ситуації в Криму і на сході України.

Глазьєв тоді назвав озвучені звинувачення «маячнею», однак не відповів на запитання, чи справді відбувалися оприлюднені Генпрокуратурою телефонні розмови між ним і Затуліним.

Натомість Затулін не став заперечувати справжність його розмов і того, що він дійсно говорив те, що є в записах, хоча стверджував, що оприлюднені записи «зманіпульовані» й «підтасовані».