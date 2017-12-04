Росія: суд залишив під домашнім арештом режисера Серебренникова

Московський міський суд столиці Росії підтвердив рішення суду нижчої інстанції про продовження домашнього арешту для режисера Кирила Серебренникова до 19 січня.

Художнього керівника «Гоголь-центру» Серебренникова підозрюють у розкраданні 68 мільйонів рублів (1,1 мільйона доларів), виділених на проект з розвитку та популяризації сучасного мистецтва. У серпні йому висунули обвинувачення.

Режисер відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними».

Російські та світові діячі культури неодноразово зверталися з листами на підтримку режисера і вимогою звільнити його.

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на критику щодо переслідування незгодних із ним діячів культури, заявив, що справа Серебренникова не пов’язана з його творчою діяльністю.