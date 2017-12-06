Бойовики на Донбасі з початку доби 11 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 6 грудня підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Українські військові зазначили, що епіцентр протистояння перемістився з Луганського напрямку, де вони зафіксували один обстріл, на Призазов’я.

Бойовики з різних видів озброєння обстрілювали позиції української армії поблизу Широкіного, Старогнатівки, Водяного, Богданівки та Авдіївки, зазначили в штабі.

Про втрати з початку доби українські військові не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» заявили про одного загиблого зі свого боку й 44 порушення режиму припинення вогню з української сторони упродовж минулої доби. В угрупованні «ЛНР» нарахували 10 обстрілів по своїх позиціях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.