У Раді зареєстрували проект постанови про відкликання Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про відкликання народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Відповідний проект постанови №7368 передано на розгляд Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.

Авторами документу виступили представники антикорупційного комітету з різних фракцій та груп.

«Відкликати Соболєва Єгора Вікторовича з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді», – йдеться в проекті постанови.

У пояснювальній записці до документу вказано, що «у Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції лише на сьомій сесії Верховної Ради України VIII скликання понад три поспіль засідання не відбулися, зокрема 3, 8, 15 та 22 листопада 2017 р. через порушення Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України» головуючим на засіданнях Єгором Соболєвим, який обіймає посаду голови цього комітету».

6 грудня Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції підтримав пропозицію, щоб ініціювати перед парламентом процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Сьогодні лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що парламент може розглядати питання про звільнення Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції лише після отримання висновку регламентного комітету.

Український офіс міжнародної правозахисної організації Transparency International закликав напередодні Верховну Раду не голосувати за проект постанови про відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з питань запобігання й протидії корупції.