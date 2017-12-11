Саакашвілі в СІЗО. На чию користь буде рішення суду? – ранковий ефір Радіо Свобода

Саакашвілі в СІЗО. На чию користь буде рішення суду?

Російські потяги не поїдуть в Україну. Хто втратить?

Хто нагріється на згарищах історичних будівель?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: політологи Артем Нікіфоров, Петро Олещук та адвокат Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький; колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, експерт Євген Олейніков та директор пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Ігор Романків; громадська активістка Олена Терещенко, ініціаторка громадської платформи «SOS – майбутнє!» Наталія Заболотна та кореспондентка програми «Схеми» Валерія Єгошина.