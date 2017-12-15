Посланець ООН: на переговорах щодо Сирії втрачена «велика можливість»

На переговорах про мирне врегулювання в Сирії, черговий раунд яких без прогресу завершився напередодні в Женеві, була втрачена «велика можливість» просунутися вперед, заявив спеціальний посланець ООН по Сирії Стаффан де Містура.

Головну відповідальність за провал переговорів він поклав на урядову делегацію Сирії, зазначивши, що представники Башара Асада «не хочуть розмовляти ні з ким, хто має іншу думку», і висувають попередні умови для початку прямих переговорів з опозицією.

Посланець ООН закликав Росію як союзника Башара Асада вплинути на офіційний Дамаск, щоб переконати його зайняти більш конструктивну позицію на переговорах.

Де Містура повідомив, що наступного тижня поінформує Раду безпеки ООН щодо перебігу переговорів.