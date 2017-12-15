ФСБ Росії заявляє про запобігання теракту в Санкт-Петербурзі

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що арештувала сімох підозрюваних бойовиків, які на 16 грудня планували напади в місцях масового перебування людей у Санкт-Петербурзі.

За повідомленням ФСБ, підозрюваних затримали у Петербурзі упродовж 13-14 грудня.

У ФСБ додали, що вони планували влаштувати вибух, зокрема і з залученням смертника.

Російські силовики заявили, що затримані є членами екстремістського угруповання «Ісламська держава» і що ними керували з-за кордону за допомогою месенджера Telegram.

Раніше цього тижня директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив про припинення діяльності групи ймовірних бойовиків у Московському регіоні, які, за його словами, планували напади на новорічні свята і під час виборів президента.

ФСБ Росії часто оголошує про викриття терористичних сценаріїв напередодні свят і важливих подій.

У квітні у Петербурзі стався напад у метро, який влада Росії назвала терактом. Внаслідок нападу загинули 16 людей.