Єгипет: 5 людей загинули, ще 5 поранені під час атаки на церкву в Каїрі

П’ятеро людей загинули, ще п’ятеро поранені під час стрілянини в християнській Коптській православній церкві в Каїрі, повідомляє влада Єгипту.

За даними місцевих ЗМІ, нападник вбив чотирьох людей, включно з поліцейським, а також поранив п’ятьох силовиків. Правоохоронці його застрелили.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за напад, однак протягом останнього року бойовики угруповання «Ісламська держава» здійснили кілька нападів на християнські Коптські православні церкви. У грудні 2016 року бойовики угруповання заявили про відповідальність за напад смертника на церкву в Каїрі, а в квітні 2017-го – за вибухи в двох церквах у квітні.

Коптські християни складають 10 відсотків від 93-мільйонного населення Єгипту. Вони є найбільшою релігійною меншиною в регіоні.