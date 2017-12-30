Викрадений у Києві фахівець з криптовалюти знайшовся – компанія

Фахівець у сфері інформаційних технологій і блокчейн-технологій Павло Лернер, про викрадення якого заявлялося раніше цього тижня, зайшовся. Про це повідомила компанія EXMO, де Лернер працює аналітиком.

«26 грудня Павло був затриманий невідомими особами і від нього не було жодної інформації кілька днів. 29 грудня Павло вийшов на зв’язок», – йдеться у заяві компанії 29 грудня.

У компанії зазначили, що він перебуває у безпеці, «із його здоров’ям все гаразд, але він перебуває у стані глибокого стресу, тому у найближчий час він не буде давати офіційних коментарів».

У EXMO також відмовилися надавати коментарі щодо ситуації зі зникненням Лернера і додали, що інцидентом займаються правоохоронні органи.

Як повідомили 29 грудня деякі ЗМІ з посиланням на народного депутата, члена колегії МВС Антона Геращенка, викрадачі відпустили аналітика криптобіржі EXMO Павла Лернера після отримання викупу у розмірі мільйон доларів у біткоінах.

40-річного чоловіка, як повідомляли ЗМІ, викрали, коли він вийшов зі свого офісу в Оболонському районі Києва 26 грудня. Чоловіки у балаклавах затягли його у чорний Mercedes-Benz. Згодом поліція підтвердила факт викрадення людини у цьому районі Києва, проте імені не уточнила.

Лернер є російським експертом з блокчейну – ​ технології, яка лежить в основі біткойну.

Криптовалюта – це цифрова (віртуальна) валюта. Наразі криптовалюта, зокрема найпоширеніша, біткойн, не має визначеного правового статусу в Україні. У 2014 році в Україні була оприлюднена позиція Нацбанку, в якій йшлося про те, що біткойн не рекомендується для використання, адже це високоризиковий фінансовий інструмент. Останнім часом підвищилася увага до біткойнів через стрімке зростання їх ціни. У серпні в Нацбанку заявили про намір врегулювати правовий статус біткойнів, проте це питання все ще не вирішили.

Критики закидають криптовалюті створення фінансової бульбашки, прихильники вважають її платіжним засобом майбутнього.