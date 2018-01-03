Прокуратура: у Києві викрита студія, яка створювала антиукраїнські відеоматеріали

Прокуратура Криму заявляє, що в Києві викрита студія, яка створювала антиукраїнські відеоматеріали.

За даними правоохоронців, двоє громадян України «готували на замовлення російських структур» відеоматеріали, які згодом розміщувалися на каналі одного з відеохостингів і транслювалися російськими ЗМІ.

«Зокрема, підготовлені ними матеріали спрямовані на підтримку діяльності терористичних організацій, надання легітимності діям держави-окупанта, а також на вчинення насильницьких дій зі зміни державного устрою України», – зазначили в прокуратурі.

У відомстві додали, що громадяни періодично виїжджали до Росії, «де отримували інструкції, а також готівку за виконану роботу та на нові інформаційні проекти». Для зйомок та монтажу відеосюжетів використовували приватний будинок у Києві, заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, 3 січня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання громадян, де, як стверджують у прокуратурі, «виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучене знаряддя його вчинення».

У грудні Служба безпеки України повідомила, що впродовж 2017 року за заклики до повалення конституційного ладу та державної влади України відкриті 43 кримінальні провадження.