Киргизстан: поліція розслідує пожежу в баптистській церкві, віряни говорять про підпал

Поліція розслідує пожежу в баптистській церкві у селі Каджі-Сай на півночі Киргизстану.

Речник поліції Тонського району Сталбек Усубакунов 4 січня заявив Радіо Свобода, що в результаті пожежі вночі напередодні жертв не було. Він не повідомив інших деталей.

За словами голови Союзу євангельських християн-баптистів Киргизстану Олександра Шуміліна, йому розповіли, що в церкву через вікно вкинули пляшки з бензином.

Останніми роками у переважно мусульманському Киргизстані погіршилося ставлення до місцевих християн. Зокрема, кілька сіл відмовилися дозволити ховати померлих християн на місцевих цвинтарях. У зв’язку з цією проблемою у селі Каджі-Сай, де існує баптистська церква, ухвалили рішення про створення євангельсько-християнського цвинтаря.