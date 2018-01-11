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11 Січень 2018, Київ 12:03
Новини | Міжнародні

Росія не відправлятиме свою делегацію на січневу сесію ПАРЄ – віце-спікер Держдуми

Росія не буде відправляти свою делегацію на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки до регламенту асамблеї не внесли поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації, сказав віце-спікер Держдуми Петро Толстой агентству ТАСС.

«Росія не буде представляти свою делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи в січні в зв'язку з тим, що суттєва умова нашої там роботи, а саме гарантії недискримінації прав національних делегацій, не була внесена до регламенту цієї організації», – сказав Толстой.

Він додав, що Росія буде й надалі проводити консультації з ПАРЄ щодо цього питання.

Зимова сесія асамблеї відбуватиметься 22-26 січня у французькому Страсбурзі.

Росія після накладених на її делегацію обмежень в ПАРЄ після анексії Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь в роботі головних органів Асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі Асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески до Ради Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб виключити такі санкції в подальшому.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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