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11 Січень 2018, Київ 11:57
Новини | Міжнародні

ООН: у Сирії з початку року загинули понад 110 людей

Наслідки вибуху в місті Ідліб, Сирія, 7 січня, 2018 року

З початку року в Сирії загинули понад 110 людей, повідомляє прес-центр ООН.

Зокрема, за даними організації, у Східній Гуті загинули щонайменше 85 людей, ще 183 мирні жителі отримали поранення.

«Стражданням сирійського народу не видно кінця, а житлові райони Східної Гути в передмісті Дамаска обстрілюють вдень і вночі з повітря і з землі», – сказав верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

В ООН додали, що 7 січня в результаті вибуху в місті Ідліб загинули 28 мирних жителів

Аль-Хусейн нагадав, що Східна Гута та Ідліб входять у так звані «зони деескалації», про які домовилися Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані.

Громадянська війна в Сирії від свого початку у 2011 році вже забрала життя близько 400 тисяч людей.

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