США створюють групу для розслідування можливого наркотрафіку «Хезболли»

Міністерство юстиції США створює нову групу для розслідування ймовірного наркотрафіку, пов’язаного з «Хезболлою», заявив генеральний прокурор Джефф Сешнс.

Це рішення ухвалили після появи інформації в ЗМІ про те, що за адміністрації колишнього президента США Барака Обами справи, пов’язані з наркотрафіком «Хезболли», закривали через побоювання зірвати ядерну угоду з Іраном.

Сешнс заявив, що Міністерство юстиції збере найкращих слідчих та прокурорів і забезпечить завершення всіх розслідувань щодо трафіку наркотиків, пов’язаного з угрупованням.

«Група розпочне кримінальне переслідування, яке обмежить потік грошей іноземним терористичним організаціям, а також зірве міжнародні операції щодо трафіку наркотиків», – сказав Сешнс.

США вважають шиїтське угруповання «Хезболла» террористичним і звинувачують Іран у його підтримці.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії нинішній президент США Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.