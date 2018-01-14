Шостий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі після ремонту – Енергоатом

Шостий енергоблок Запорізької атомної електростанції підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту, ведеться набір потужності, повідомляють на сайті державного підприємства «Енергоатом».

«На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 6 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4820 МВт. Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону», – йдеться у повідоменні.

Запорізька АЕС розташована у степовій зоні України на березі Каховського водосховища. АЕС почали будувати у 1979 році, перший енергоблок запустили у 1984 році. На електростанції є 6 енергоблоків, сумарна потужність – 6000 МВт. Як зазначають у «Енергоатомі», Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі.