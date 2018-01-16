Порошенко: Кремлю не можна довіряти за будь-якого режиму

Кремлю ніколи не можна вірити, хоч би який був там режим – під царською, комуністичною чи псевдодемократичною личиною, заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з іноземними дипломатами та представниками міжнародних організацій у відреставрованому Маріїнському палаці у Києві, яка транслювалась на його сторінці у Facebook.

Порошенко подякував іноземним країнами за підтримку, але застеріг від спроб умиротворення агресора.

«Найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій і апетитів Росії є демократична, успішна і незалежна Україна. Все, що сьогодні робить Росія в Україні, має одну-єдину мету: повернути нас у свою так звану «сферу впливу», знищити українську державу як таку», – заявив президент.

Серед пріоритетів України на 2018-й рік він назвав початок створення Антикорупційного суду, а також проведення інших реформ для покращення інвестиційного клімату.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.