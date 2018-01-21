Жодного обстрілу позицій українських військових за добу не зафіксовано – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про відсутність обстрілів позицій українських військових з боку сепаратистів протягом доби станом на 18:00 21 січня.

Водночас, у штабі заявляють про обстріл автобуса з цивільними поблизу Оленівки на непідконтрольній Києву частині Донеччини, який здійснили сепаратисти. За даними штабу, внаслідок нападу одна людина загинула, а ще одна зазнала поранень.

У свою чергу, угруповання «ДНР» звинувачує в обстрілі автобуса українських військових.

Вечірніх зведень із зони конфлікту ані представники угруповання «ДНР», ані угруповання «ЛНР», не публікували.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.