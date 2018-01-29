Два сенатори-республіканці закликали Трампа не коментувати розслідування Мюллера

Два впливових сенатори-республіканці Ліндсі Ґрем та Сьюзан Коллінз в окремих інтерв’ю 28 січня закликали президента США Дональда Трампа уникати публічних коментарів, що стосуються розслідування спеціальним прокурором Робертом Мюллером ймовірних контактів Трампа і його команди під час виборів в 2016 році.

«Думаю, президенту краще було б взагалі не обговорювати розслідування, у тому числі в твітах, крім приватних бесід зі своїм адвокатом», – сказала сенатор Коллінз в інтерв’ю CNN.

Вона заявила, що Конгрес має розглянути законодавство, що захищає спецрозслідувача Мюллера від будь-якого несправедливого звільнення президентом.

Ліндсі Ґрем і ще три сенатори-демократи внесли на розгляд в серпні закон, який би зобов’язав колегію федеральних суддів переглядати будь-які дії щодо звільнення спеціального прокурора.

«У мене є закон, який захищає пана Мюллера, і я був би радий передати його завтра», – сказав Ґрем в інтерв’ю ABC.

Коллінз в інтерв’ю CNN додала, що «це, звичайно, не завадило б надати додаткову гарантію, з огляду на останні події».

Зауваження сенаторів Ліндсі Ґрем та Сьюзан Коллінз з’явились після повідомлень ЗМІ про те, що Дональд Трамп пробував звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера в червні минулого року через невдоволення масштабами його розслідування.

Трамп заперечив ці повідомлення ЗМІ, назвавши їх фейком. А саме розслідування він назвав «полюванням на відьом».