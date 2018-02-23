Фракції Держдуми Росії: закон про реінтеграцію Донбасу «веде до війни, а не миру»

Закон про реінтеграцію Донбасу «веде до війни, а не миру», йдеться в заяві фракцій Державної думи Росії.

Політики зазначають, що документ спрямований проти Росії та росіян в Україні і свідчить про «бажання обезлюдити землі, на яких проживає кілька мільйонів людей, дати новий імпульс полюванню на відьом на Україні».

«Депутати Державної думи, незмінно виступаючи за пошук мирних шляхів врегулювання конфлікту на основі Мінських угод, закликають владу України задуматися про свою відповідальність і відмовитися від нових планів розправи над власними громадянами», – заявили в нижній палаті російського парламенту.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» 18 січня.

8 лютого голова парламенту Андрій Парубій підписав проект закону. 20 лютого свій підпис на документі поставив президент України Петро Порошенко. 23 лютого закон опублікований у парламентській газеті «Голос України».

Документ, як передбачає Конституція, набуває чинності через десять днів із дня офіційного оприлюднення. Крім того, документ передбачає, що Кабінет міністрів має привести свої акти у відповідність із законом протягом місяця з дня набуття чинності. До ухвалення змінених актів продовжують діяти старі норми.

Закон називає Росію агресором і надає нові повноваження військовим.

Після набуття ним чинності воєнна операція України на сході, яка чотири роки іменувалась «антитерористичною», матиме назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».

У законі закріплено, що на Україну напала Росія, яка є агресором і окупантом, а частина території Донбасу нею окупована.

Незаконні збройні формування «ЛНР» і «ДНР», які фактично керують окупованими територіями, згідно з законом, є «представниками окупаційних адміністрацій Росії».

Командування операцією на сході переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Керівника штабу невдовзі призначить президент. Закон посилається на Статут ООН, що визначає право держав на самооборону.

Кінцевою метою військової операції на сході в законі визначено «звільнення цих територій та відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності й територіальної цілісності Української держави».

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що документ суперечить Мінським угодам і загрожує ескалацією на сході України. Українська влада це заперечує.