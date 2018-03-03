На мітингу в підтримку Путіна затримали прихильників Навального – правозахисний портал

У російській столиці Москві в суботу затримали опозиційних активістів, які прийшли на мітинг-концерт на підтримку кандидата в президенти, чинного глави держави Володимира Путіна, повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Інфо».

За його даними, серед затриманих є прихильники опозиціонера Олексія Навального, які приїхали з Підмосков’я. Повідомляється, що одна із затриманих – активістка Олена Захарова, яка прийшла на мітинг з плакатом про війну в Сирії.

У штабі Навального заявили, що затриманих тримають в службовому приміщенні і залякують.

Підтвердження такої інформації з офіційних джерел у Росії немає.

Опозиціонер Олексій Навальний, якому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах, раніше закликав виборців до страйку запланованих на березень виборів.