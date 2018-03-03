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04 Березень 2018, Київ 08:56
Новини | Міжнародні

На мітингу в підтримку Путіна затримали прихильників Навального – правозахисний портал

Олексій Навальний

У російській столиці Москві в суботу затримали опозиційних активістів, які прийшли на мітинг-концерт на підтримку кандидата в президенти, чинного глави держави Володимира Путіна, повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Інфо».

За його даними, серед затриманих є прихильники опозиціонера Олексія Навального, які приїхали з Підмосков’я. Повідомляється, що одна із затриманих – активістка Олена Захарова, яка прийшла на мітинг з плакатом про війну в Сирії.

У штабі Навального заявили, що затриманих тримають в службовому приміщенні і залякують.

Підтвердження такої інформації з офіційних джерел у Росії немає.

Опозиціонер Олексій Навальний, якому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах, раніше закликав виборців до страйку запланованих на березень виборів.

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