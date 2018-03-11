Четвертий енергоблок Запорізької АЕС відключили для планового ремонту – Енергоатом

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС у ніч на 11 березня відключили від енергомережі для середнього планового ремонту, повідомляє державне підприємство «Енергоатом» на своєму сайті.

За оприлюдненою інформацією, завершити ремонт планують 26 жовтня цього року.

14 січня «Енергоатом» повідомив про підключення шостого енергоблоку цієї електростанції до мережі після капітального ремонту.

«На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 3 950 МВт. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 кілометри) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС», – йдеться у повідомленні.

Запорізька АЕС розташована у степовій зоні України на березі Каховського водосховища. АЕС почали будувати у 1979 році, перший енергоблок запустили у 1984 році. На електростанції є 6 енергоблоків, сумарна потужність – 6000 МВт. Як зазначають у «Енергоатомі», Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі.