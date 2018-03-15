ГПУ: через «врізку» у нафтопровід на Львівщині затримані 15 людей

У Генпрокуратурі заявляють, що через «врізку» в нафтопровід на Львівщині затримані 15 людей. Про це на своїй сторінці в Facebook написала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«…правопорушники здійснили несанкціоноване втручання, так звану «врізку», у магістральний нафтопровід компанії «Прикарпатзахідтранс», звідки упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитки на загальну суму 4,1 мільйона гривень…Успішно вчинивши цю крадіжку, 14 березня група розширила свою протиправну діяльність і з метою заволодіння нафтопродуктами на території Львівської області здійснювала «врізку» в найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів «Дружба». На цьому етапі злочинна діяльність групи була припинена», – написала вона.

За даними Сарган, силовики упродовж 14-15 березня провели 42 обшуки, виявили й вилучили 3 одиниці зброї, в тому числі автомат і кулемет, викрадених 60 тонн пального, готівкові кошти, коштовності.

Як повідомляє речниця генпрокурора, у рамках слідчих дій правоохоронці викрили міжрегіональну організовану озброєну групу, до складу якої входили близько 25 людей, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів у особливо великих розмірах на території Волинської та Львівської областей.