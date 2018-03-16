Бойовики стріляли 4 рази, втрат у ЗСУ немає – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 15 березня ніхто із українських воїнів упродовж дня не постраждав. Згідно з повідомленням на сторінці штабу у Facebook, упродовж четверга бойовики здійснили 4 обстріли позицій ЗСУ.

Згідно з повідомленням, обстріли бойовиків тривали неподалік Луганського, Станиці Луганської, Водяного і Лебединського.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі ввечері 15 березня околиць окупованого Донецька та сіл Ленінське і Саханка. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що напередодні військові ЗСУ здійснили 1 обстріл захоплених бойовиками територій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.