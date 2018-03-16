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16 Березень 2018, Київ 18:18
Новини | Події

Суд поновив Сенкевича на посаді мера Миколаєва

Олександр Сенкевич

Центральний районний суд Миколаєва поновив Олександра Сенкевича на посаді Миколаївського міського голови.

Суд визнав незаконним дострокове припинення повноважень міського голови під час сесії міської ради 5 жовтня 2017 року.

Це рішення може бути оскарженим.

Міськрада Миколаєва 5 жовтня 2017 року достроково припинила повноваження міського голови Олександра Сенкевича, визнавши його роботу незадовільною. Це рішення підтримали 42 із 47 присутніх у залі депутатів. У голосуванні не брали участь представники «Самопомочі», членом якої є Сенкевич.

Причинами відставки депутати назвали начебто незаконне звільнення двох директорів комунальних підприємств, призупинення рішення сесії щодо приватизації комунального майна, а також адмінпротоколи, складені на мера через звинувачення у корупції, хоча суд і не знайшов правопорушень у діях Сенкевича. Тоді Сенкевич заявив, що для нього було очікуваним таке рішення і назвав його незаконним.

Олександр Сенкевич переміг на виборах мера Миколаєва у 2015 році, обігнавши у другому турі фаворита виборчої кампанії Ігоря Дятлова.

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