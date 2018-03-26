26 березня бойовики на Донбасі здійснили 20 обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики 26 березня здійснили 20 обстрілів на Донбасі, йдеться в звіті штабу української воєнної операції станом на 18:00.

Унаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, повідомили в штабі.

«На донецькому напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях у Водяному. Також ворог двічі застосовував великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Широкиного, Талаківки та Гнутового», – заявили в штабі.

Українські військові додали, що на луганському напрямку двічі обстрілювали позиції ЗСУ в Луганському, також із БМП та кулеметів бойовики обстріляли наші опорні пункти неподалік Новгородського.

Бойовики «ДНР» заявили, що унаслідок обстрілу українських військових загинув один із членів угруповання. Також сепаратисти стверджують, що ЗСУ обстріляли селище Зайцеве на півночі Горлівки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних Україні територіях.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.