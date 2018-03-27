Клімкін запропонував обговорити запровадження в Україні латиниці

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд з кириличною абеткою. Про це він написав у Facebook, вказавши, що до такої ідеї його спонукала пропозиція історика та журналіста з Польщі Зємовіта Щерека.

«Зємовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю. Наша мета – формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об’єднує, а не роз’єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати?», – повідомив Клімкін.

Він уточнив, що бесіда про роль України в центральноєвропейській спільноті відбулася у понеділок за участі журналістів, письменників та колишніх політиків.

Нині серед слов’янських країн кирилицею послуговуються Україна, Білорусь, Росія, Македонія, Чорногорія, Сербія та Боснія і Герцеговина. З-посеред колишніх радянських тюркомовних республік тільки Казахстан і Киргизстан зберегли кирилицю. Торік президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про поступове, до 2025 року, переведення казахської мови з кирилиці на латинку.

У Киргизстані президент Алмазбек Атамбаєв висловлював сумнів у можливості переходу на латинку. Після розпаду СРСР тюркомовні Азербайджан і Туркменистан перейшли на латинку відразу, Узбекистан користується латинкою і кирилицею радянських часів паралельно.