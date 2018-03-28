Бойовики на Донбасі здійснили 24 обстріли – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 24 обстріли, повідомив штаб української воєнної операції.

У штабі зазначили, що всі обстріли були на донецькому напрямку, жоден із українських військових не постраждав.

Бойовики «ДНР», зі свого боку, звинувачують Збройні сили України в обстрілах Донецька та села Саханка в Новоазовському районі. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл своїх позицій в селі Красний Яр біля Луганська.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.