Савченко, Насіров, Штепа… З-під арешту – у президенти? Ранковий ефір Радіо Свобода

Українська латиниця. Чи є сенс змінювати абетку?

НАЗК: новий голова, старі правила.

Виборчі технології: несподівані та очікувані кандидати.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України Тарас Марусик, координатор громадського проекту «LikБез. Історичний фронт» Кирило Галушко, історик, журналіст, дослідник локальних ідентичностей Ростислав Мартинюк; народний депутат України (позафракційний) Дмитро Добродомов, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська; експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко, політтехнолог Петро Охотін, політичний аналітик Олександр Кочетков.